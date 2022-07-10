أسعار الأضاحى فى مصر.. العجول تبدأ من 65 جنيها إلى 80 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر متوسط أسعار الأضاحي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2022 عقب تسجيل ارتفاع ملحوظ بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، وذلك على خليفة ارتفاع كبير فى أسعار الأعلاف منذ مارس الماضى، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة الأسعار العالمية بصورة ملحوظة.



أسعار لحوم الأضاحى فى مصر:

سعر الكيلو البقرى " عجول" 73 إلى 80 جنيها للكيلو.

سعر الكيلو البقرى "إناث" 65 إلى 70 جنيها للكيلو.

سعر الكيلو الجاموسى 60 إلى 65 جنيها للكيلو.

سعر الكيلو "الضأن" 73 إلى 76 جنيها للكيلو.

أسعار لحوم الأضاحى تختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى وذلك وفق تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار، الأمر الذى يجعل الأسعار مختلفة وفق المنطقة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مبيعات صكوك الأضاحى 40 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالى مبيعات أكثر من (18) ألف صك، وجاءت حصيلة مبيعات مديرية أوقاف القاهرة فى المقدمة، حيث بلغت 2750 صك أضاحى الأوقاف بقيمة (6050000) جنيه.