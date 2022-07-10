أخبار مصر.. التموين: زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية 50% خلال أيام العيد

أعلن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، اليوم الأحد، نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت في المرحلة الأولى من خطتها منذ بدء موسم الحج حتى العاشر من ذي الحجة أكثر من 12 ألف عمل دعوي ما بين محاضرات وندوات بالمساجد، ووزعت أكثر من 800 ألف كتيب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية، إلى جانب توزيع 950 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت.

عبد الرحمن الصيفي يحصد ذهبية السومو فى دورة الألعاب العالمية توج عبد الرحمن الصيفي، بذهبية السومر للوزن الخفيف في دورة الألعاب العالمية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث افتتح الصيفي مشواره في البطولة بالفوز على بطل منغوليا في دور الـ16 ثم اقصاء ثلاث أوكرانين ليحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر.