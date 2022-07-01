ومن المقرر أن يبحث وزارء الخارجية العرب أبرز مستجدات القضايا العربية وتفاعلاتها الإقليمية والدّولية تكريسا لمبادئ التشاور المستمر والتنسيق المتواصل وحرصا على توحيد المواقف العربية في ظلّ أوضاع إقليمية ودولية استثنائية.

كما سيُمثّل الاجتماع مناسبة لبحث السبل الكفيلة بإيجاد تسويات سياسية مستدامة لقضايا المنطقة والمواجهة المشتركة للتحديات الراهنة لاسيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة في إطار التضامن والتكامل بين الدول العربية.

ويعقد الوزير التونسي عددا من اللقاءات مع نظرائه بالدول العربية بهدف متابعة العلاقات الثنائية والتباحث حول سبل تعزيزها من خلال إحكام الإعداد لأبرز الاستحقاقات الثنائية والدولية المُقبلة من أجل إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، إلى جانب عقد لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية من أجل بحث السبل الكفيلة بتعزيز دور الجامعة وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.