مظاهرات فى طرابلس ومدن ليبية تطالب بحل الكيانات السياسية والتعجيل بالانتخابات

كتب أحمد جمعة

أكدت وكالة الأنباء الليبية أن مدن طرابلس، مصراته، طبرق، سبها، شهدت مساء اليوم الجمعة مظاهرات غاضبة طالبت بحل جميع الاجسام السياسية القائمة والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية من شرق وغرب وجنوب الوطن..

وحمل المتظاهرون في هتافاتهم وشعاراتهم الاجسام السياسية المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية والتي انعكست على حياة المواطن الليبي وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وأخرها ازمة الكهرباء.

كما طالب المتظاهرون الليبيون بحل ازمة الكهرباء، وتوضيح الحقائق للشعب الليبي، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز.