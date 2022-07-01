مصرع شخص صدمته سيارة نقل بشبين القناطر.. والنيابة تصرح بالدفن

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل به، بميدان سيدى سعيد بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، والاستعلام عن السيارة وقائدها المتسبب بالحادث وضبطه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص إثر اصطدام سيارة نقل به بسب السرعة الزائدة بميدان سيدى سعيد بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمود ح"، إثر اصطدام سيارة نقل به، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.