مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكى بترعة بالشرقية

لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخر فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بترعة المشروع ناحية طحلة بردين بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمى.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بترعة بالقرب من طحلة بردين، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهرى لموقع البلاغ.
وتم إستخراج" " محمد أحمد موسى عوض الله"20 عاما مصابة بكدمة بالرئة اليمنى وكسر بالضلوع، ونقله إلى مستشفى الأحرار التعليمى، وإستخراج السيارة بمعرفة اللودر وجارى البحث عن شاب ثانى توفى فى الحال،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق لمباشرة التحقيقات.
مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكى بترعة بالشرقيةالجمعة، 01 يوليه 2022 11:03 ص
جثة
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لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخر فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بترعة المشروع ناحية طحلة بردين بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمى.
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