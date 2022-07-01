محطة مياه إسنا الكبرى "الشيخ مسكين" تحصل على شهادة TSM الدولية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن حصول محطة مياه إسنا الكبرى (الشيخ مسكين) على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والتي يتم منحها بعد التأكد من توافق جميع متطلبات الإدارة من مراحل تنقية مياه الشرب، ومتابعة إجراءات المعامل لضمان جودة المياه المنتجة وتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية، واختبارات منظومة التشغيل والصيانة والإجراءات واللوائح المتبعة فى التعامل مع الموارد البشرية.

وأشار اللواء مهندس محمد يحيى، فى بيان صحفى، إلى دعم الشركة القابضة لمياه الشرب لضمان استدامة محطات المياه وعملها بالكفاءة المطلوبة وأوضح أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجه جميع الشركات التابعة بالاستمرار في تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن، مشيرا إلى أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى الجمهورية وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تسعى إلى الحصول على تلك الشهادة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين بالمحافظة، والعمل كان مستمر منذ فترة على دعم محطة مياه إسنا الكبرى وتأهيلها للحصول على شهادة TSM، نظراً لأنها تعتبر محطة المياه الأكبر بمحافظة الأقصر والتى تخدم أكثر من 400 ألف مواطن من أبناء مركز ومدينة إسنا بطاقة من 700 - إلى 1400 لتر/ثانية.

وجاء ذلك فى إطار تفتيش اللجنة العليا للإدارة الفنية المستدامة TSM على محطة مياه إسنا الكبرى بالشيخ مسكين للتأكد التام من توافر المتطلبات الخاصة بالادارة الفنية المستدامة، كما تم إجراء سيناريو محاكاة التسرب لغاز الكلور ومدى قدرة الفنيين فى حالات الطوارئ للتعامل السريع معه.



محطة مياه إسنا الكبرى (الشيخ مسكين) تحصل على شهادة TSM الدولية



محطة مياه إسنا الكبرى (الشيخ مسكين) تحصل على شهادة TSM الدولية



محطة مياه إسنا الكبرى (الشيخ مسكين) تحصل على شهادة TSM الدولية