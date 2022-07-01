اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 05:15 م
أكرم القصاص
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للحوامل في فصل الصيف.. نصائح للحفاظ على صحتك وصحة جنينك

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:00 م
للحوامل في فصل الصيف.. نصائح للحفاظ على صحتك وصحة جنينك الحامل
فاطمة ياسر

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الحمل من الأمور المسببة للشعور بارتفاع درجات الحرارة بالجسم، ويزداد الأمر سوء خلال فصل الصيف، والسبب أن الحامل تشعر بارتفاع درجات  الحرارة بشكل مضاعف، ويزداد فرص التعرق، والشعور بالإجهاد، والتعب والإرهاق، وزياد الشعور بالدوخة.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح التي قدمها التقرير  المنشور عبر موقع "healthline"، للحد تعرض النساء الحوامل للتعب خلال فصل الصيف، ومنها:

-ممارسة السباحة تعد من الحيل الجيدة خلال فصل الصيف للنساء الحوامل، فهي تعمل علي تبريد الجسم.

-ارتداء ملابس ذات الأقمشة القطنية التي تعمل علي امتصاص العرق،  وتساهم علي تبريد الجسم، وينصح أيضا بأنها تكون فضفافة حتي لا تضغط علي البطن، والصدر.

-الإكثار من تناول الماء تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في ترطيب الجسم، وتقلل من فرص الإصابة بالجفاف خلال فترة الحمل.

-ممارسة التمارين الرياضية تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

-علي الحامل تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حتي لا تصاب بالجفاف.

-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه علي مدار اليوم تعد من الحيل الغذائية الصحية التي تساهم في إمداد الجسم علي نسبة عالية من الماء، وتعمل علي ترطيب الجسم، وإمداده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها علي مدار يومه.

 


الحامل

الحامل والصيف

نصائح للحامل خلال فصل الصيف



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