قصة شاب أصيب بعاهة مستديمة على يد صديقه بسبب خلاف على 1000 جنيه.. لايف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع والدة شاب أصيب بعاهة مستديمة، على يد صديقه بسبب مطالبته للمتهم برد مبلغ 1000 جنيه اقترضتها منه.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم تعرف على المجنى عليه ونشأت بينهما علاقة صداقة، حيث طلب المتهم من صديقه اقراضه مبلغ ألف جنيه وأخذ المبلغ منه، وعندما طالبه المجنى عليه برد المبلغ رفض وظل يماطله حتى استدرج المتهم الضحية وطلب منه مقابلته عند صديقه فى شقة بمنطقة قصر النيل، وعندما وصل المجنى عليه تعدى عليه المتهم وحمله وأسقطه على الأرض، مما أدى إلى إصابة المجنى عليه بكسور مضاعفة فى القدم، لتأمر النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى الذى أثبت أن الإصابة عاهة مستديمة أفقدته القدرة على العمل والحركة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.