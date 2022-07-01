طلب التحريات فى سقوط "رافعة أثاث" على عقارين شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط ونش "رافعة أثاث" على عقارين في منطقة سيدي بشر قبلي شرق المدينة، والتسبب في انهيار أجزاء منهما دون إصابات، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ علي الرافعة وضبط أوراقها والتراخيص لفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ بسقوط سلم رافعة ونش مخصص لرفع الأثاث على العقارين أرقام 128 و129 بشارع المسرح بمنطقة سيدي بشر، دون حدوث اصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية، وشركات مقاولات مدعومة بمعدات وأوناش إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سلم الونش على العقار الأول، مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن سقوط أجزاء من سور السطح، دون حدوث شروخات أو أضرار أخرى.

وأسفر الحادث عن سقوط أجزاء من سور سطح العقار الأخر الملاصق له، والمكون من 14 طابقًا، دون حدوث إصابات أو الإضرار بالسلامة الإنشائية للعقار.

تم استعدال سلم الونش المشار إليه وسط عدة محاولات محفوفة بالمخاطر، لوجوده وسط كتلة سكانية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، واخطرت النيابة التحقيقات.



