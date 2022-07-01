زينب الملاك النائم.. 15 سنة على الفراش لإصابتها بالشلل بسبب قطع النخاع الشوكى

الفيوم رباب الجالي

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة الفيوم عرض خلاله حالة زينب خالد المصابة بقطع فى نخاع وشلل نصفى، إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها منذ 15 عاما، وخلال تلك المدة تحددت إقامتها فى سريرها بمنزل أسرتها وبعد وفاة والدها منذ 5 سنوات توقفت عن استكمال علاجها لظروفها المادية الصعبة وتتمنى استكمال العلاج.



تقول زينب إنها كانت فى التاسعة عشر من عمرها مثل كل الفتيات فى عمرها تتحرك بكامل طاقتها ومقبلة على الحياة وفى يوم كانت تقف فى شرفة منزلها بالطابق الثالث ووقعت عن طريق الخطأ وأصيبت بقطع فى النخاع الشوكى وشلل نصفى كامل.





ولفتت زينب إلى أنها منذ إصابتها لم تغادر سريرها وأصبحت تأكل وتشرب وتعيش يومها الكامل فى السرير، وكان والدها يصطحبها للأطباء وأجرت 5 عمليات جراحية خلال عدة سنوات، وحصلت على عدد من الجرعات لعلاج النخاع الشوكى لكن توفى والدها منك 5 سنوات، ومنذ ذلك الوقت توقفت عن استكمال العلاج.



وناشدت زينب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم باستكمال علاجها، وقالت إنها لم ترى الشارع منذ 15 عاما لم تخرج فيها من منزلها إلا إلى المستشفى وعندما تصاب بأى مرض يتم نقلها للمستشفى بسيارة إسعاف وتكون مكلفة ولا تقدر على تحمل مصاريف العلاج.



وقالت والدة زينب التى تخطت الخامسة والستين من عمرها إنها تعول ابنتها رغم أنها مريضة قلب، وطالبات قلوب الخير والأطباء بالنظر فى حالة زينب وتوفير علاجها.