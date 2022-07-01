روسيا: إرسال قوات حفظ سلام لترانسنيستريا لن تكون مادة للنقاش بمجلس الأمن

كتب أحمد عرفة

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيتر إيليشيف أن قضية إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى ترانسنيستريا، لم تكن ولن تكون مادة للنقاش خلال مجلس الأمن، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن بلاده مستعدة لضرب ترانسنيستريا ردا على الهجمات الافتراضية من هناك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية إن ترانسنيستريا ليست بندا على جدول أعمال مجلس الأمن، وقضية ضرورة إرسال قوات حفظ سلام إلى هناك على خلفية بيان الرئيس الأوكراني، ليست موضع نقاش في الأمم المتحدة.

وأوضح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أن قضية بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في ترانسنيستريا لا تستحق ولم يتم النظر فيها قط.