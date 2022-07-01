اليوم السابع
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رئيس البرازيل يثير الجدل: إذا فاز اليسار فلن يترك السلطة أبدا وتصبح أمريكا معزولة

الجمعة، 01 يوليه 2022 12:32 م
رئيس البرازيل يثير الجدل: إذا فاز اليسار فلن يترك السلطة أبدا وتصبح أمريكا معزولة رئيس البرازيل
فاطمة شوقى

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قال رئيس البرازيل ، جايير بولسونارو، في تصريحات أثار الجدل مجددا ، إن "العودة إلى اليسار في البرازيل ، ستصبح أمريكا الجنوبية كلها مصبوغة باللون الأحمر ، وفى رأيى، لن يترك السلطة ، وتصبح الولايات المتحدة الأمريكية معزولة فعليا".

وقالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية إن الرئيس البرازيلي يرى أنه في حال فوز اليسار في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم، ستتبع البلاد نفس المسار الذى سلكته فنزويلا والأرجنتين وتشيلى وكولومبيا ، وقال "ستكون البرازيل سيارة آخرى في هذا القطار"، مؤكدا أن أمريكا الجنوبية بأكملها ستصبغ باللون الأحمر ".

 وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات بولسونارو جاءت خلال لقاء أجراها معه تاكر كارلسون ، من قناة فوكس نيوز ، حيث سأل مقدم البرنامج الرئيس الحالي عما ستكون عليه البرازيل إذا فاز منافسه ، الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، والذى وفقا لاستطلاعات الرأي يقترب من تحقيق فوز محتمل في الجولة الأولى.

وفي إشارة إلى أوجه التشابه بين السياسة في البرازيل والسياسة في الولايات المتحدة ، أشار كارلسون إلى أن بولسونارو "يعارضه تحالف من المليارديرات وأساتذة الجامعات وسي إن إن"، وعلق رئيس البرازيل قائلا "كان انتخابي معجزة تقريبًا. لم يكن لدي أي شيء في مصلحتي. كنت مجرد عضو منعزل في الكونجرس، مضيفا "وسائل الإعلام لم تعطني أي رؤية أو مساحة ، بل على العكس ، هاجموني طوال الوقت خلال الحملة".

 

 


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انتخابات البرازيل

اليسار

لولا دا سيلفا



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