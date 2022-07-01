خبراء يحذرون: أوروبا تشهد مستويات عالية من كورونا خلال الصيف

فاطمة شوقى

حذر عدد من الخبراء من أن أوروبا ستسجل مستويات عالية من فيروس كورونا هذا الصيف بسبب رفع القيود وطالبت منظمة الصحة العالمية مراقبة الفيروس عن كثب ،بعد مضاعفة عدد الإصابات بثلاثة في الشهر الماضى، وفقا لصحيفة "إيه بى سى " الإسبانية .

وقال هانز كلوج ، مدير وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في أوروبا: "مع قيام الدول في جميع أنحاء أوروبا برفع الإجراءات الاجتماعية التي كانت سارية ، سينتشر الفيروس بمستويات عالية خلال الصيف".

وشدد في بيان على أن "الفيروس لن يختفي لمجرد أن الدول تتوقف عن مراقبته. إنه مستمر في العدوى ، ويتغير ويستمر في القتل".

وبسبب المتغير BA.5 من أوميكرون ، فإن عدد الإصابات المسجلة في 53 دولة في منظمة الصحة العالمية في أوروبا اقترب من 500000 يوميًا هذا الأسبوع، وفي نهاية مايو كان العدد 150 ألفًا ، وفقًا لبيانات المنظمة.

وبدلاً من ذلك ، لا يزال عدد القتلى عند مستوى منخفض ، مع حوالي 500 حالة وفاة يوميًا ، وهو مستوى وصل إليه صيف 2020. وخلال جزء من الشتاء، وصل عدد القتلى إلى 4000-5000 يوميًا، وتسجل جميع الدول الأوروبية تقريبًا ارتفاعًا في الإصابات.

وقال كلوج "نأمل أن برامج التطعيم المكثفة التي تطبقها معظم الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الإصابات السابقة ، ستعني أننا سنتجنب العواقب الأكثر خطورة التي رأيناها في وقت مبكر من الوباء"، مضيفا "لكن توصياتنا ما زالت سارية".

وشدد كلوج على أهمية الاستمرار في مراقبة الفيروس، وشدد الخبير على أنه بخلاف ذلك "يجعلنا عمياء بشكل متزايد فيما يتعلق بطرق العدوى وتطورها".

وأدت الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا مع التوسع في متغيرات BA.4 و BA.5 من متغير اوميكرون إلى إحياء الجدل حول الجرعات الرابعة من اللقاحات.

من سيحصل على جرعة رابعة؟

في إسبانيا ، على سبيل المثال ، مع اللقاحات المتاحة حاليًا ، وافقت لجنة الصحة العامة على إعطاء جرعة رابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والذين يعيشون في دور رعاية المسنين. تمت الموافقة على هذا القرار ، الذي تمت الموافقة عليه في 9 يونيو ، بين الحكومة والمجتمعات المحلية، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

يتماشى موقف إسبانيا مع توصيات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC). وفقًا لتقرير ECDC الذي نُشر في 28 أبريل ، فإن "فائدة الصحة العامة من إعطاء جرعة معززة ثانية تكون أوضح لدى أولئك الذين يبلغون من العمر 80 عامًا وأكثر ؛ ومن المرجح أن تكون الجرعة المنشطة الثانية لمن تتراوح أعمارهم بين 60-79 سنة مفيدة ؛ وبالنسبة للأشخاص المؤهلين مناعياً ممن تقل أعمارهم عن 60 سنة ، فإن إعطاء جرعة معززة ثانية لا تدعمه البيانات في هذا الوقت ".

نظرًا لأن BA.1 قد اختفى عمليًا ، وأن BA.4 و BA.5 سيكونان سائدين ، فقد يكون من المناسب إعطاء جرعة معززة ضد هذه المتغيرات الفرعية الجديدة. علاوة على ذلك ، فإن بروتينات S لـ BA.4 و BA.5 متطابقة ، وهذه البروتينات هي الهدف الرئيسي للقاحات ، فإن نفس اللقاح يخدم كلا المتغيرين.