حياة كريمة ببنى سويف.. توصيل الوصلات المنزلية للغاز الطبيعى بقرية بنى قاسم

بنى سويف هانى فتحى

أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، لـ"اليوم السابع"، توصيل الوصلات المنزلية للغاز الطبيعى بقرية بنى قاسم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأشار مدحت صلاح إلى استمرار أعمال تنفيذ المشروعات داخل مركز ببا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وأكد رئيس مدينة ببا على توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتعظيم الاستفادة من كل الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين، والتى تتكامل مع جهود ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى من خلال تحسين البنية التحتية ومقرات ومستوى الخدمات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.