اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تتويج عميدة صيدلة بنات الأزهر بلقب المرأة الأكثر إنجازا في التعليم بإفريقيا 2022

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:17 م
تتويج عميدة صيدلة بنات الأزهر بلقب المرأة الأكثر إنجازا في التعليم بإفريقيا 2022 الاتحاد الإفريقي يتوج عميدة صيدلة بنات الأزهر بلقب المرأة الأكثر إنجازًا في مجال التعليم فى إفريقيا 2022
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جامعة الأزهر اختيار مجلس اتحاد المرأة الإفريقية التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة جوائز المرأة الإفريقية تتويج الدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات الأزهر بالقاهرة المدير الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا بلقب: المرأة الأكثر إنجازا في مجال التعليم لعام 2022 م على مستوى قارة إفريقيا.
 
وأوضح بيان جامعة الأزهر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم تتويج سيدة من جمهورية مصر العربية ومن جامعة الأزهر لتحصل على هذا اللقب، مشيرا إلى أن هذا التتويج لأول سيدة مصرية لما  تقوم به من نشاط مكوكي على مستوى عموم قارة إفريقيا لدعم مؤسسات التعليم العالي.
 
يذكر  أن عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة سبق أن تم انتخابها نائبًا لرئيس جامعة عموم إفريقيا في فبراير من هذا العام بتصويت 42 دولة من أصل 51 دولة لها حق التصويت، بجانب ذلك فهي تقوم بتنسيق برنامج الدعم المصري للتعليم الطبي بغرب إفريقيا كما نجحت في المباحثات التفاوضية لاستضافة مصر للمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر والذي تم افتتاحه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشغل المدير الإقليمي له منذ عام 2019م، ولها إسهامات عديدة لدعم التعليم العالي بقارة إفريقيا طوال فترة جائحة كورونا من خلال إطلاق عديد من الفعاليات الافتراضية لدعم مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف جامعات القارة في التعليم الإلكتروني وجودة التعليم، كما اختارها الاتحاد الأوروبي سفيرا بمشروع تنسيق جودة التعليم العالي بإفريقيا، واختيرت من المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم الصيدلي خبيرا ومحكما دوليا.
 
وتعاونت الشريف مع البنك الدولي في تقييم مشروعات مراكز التميز بغرب ووسط إفريقيا، وقد زارت جامعات بالمغرب والجزائر والسودان وغانا والسعودية وإنجلترا وفنلندا وإيطاليا، كما اختيرت عضوا بمجلس إدارة اتحاد هيئات الدواء الإفريقية، وعضوا بصندوق دعم التعليم بإفريقيا، وتشغل أيضا منصب أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي حزب مستقبل وطن أمانة القاهرة، ومن أحدث إنجازاتها المشاركة في مشروع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لتعريب المبادئ الاسترشادية لمعايير الاعتماد الإفريقية والتي شاركت في إعدادها لتيسير نشرها بين الدول المتحدثة بالعربية بقارة إفريقيا.
 
جدير بالذكر أن عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة حصلت على بكالوريوس الصيدلة جامعة القاهرة بتقدير ممتاز، والتحقت بالعمل بصيدلة الأزهر مدرسًا مساعدًا عام 2001م، وتدرجت فيها حتى تم تعيينها عميدا للكلية عام 2018م.
 
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اتحاد افريقيا

اتحاد الجامعات



الموضوعات المتعلقة

إنجازات الجامع الأزهر × 8 سنوات.. حراك فكرى وثقافى وقطع الطريق على منابع التشدد

الأربعاء، 29 يونيو 2022 05:28 م

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:47 م

رئيس أكاديمية البحث العلمى يشيد بالتعاون مع جامعة الأزهر فى جميع المجالات

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:25 ص

إعلان لطلاب المعاهد الفنية بكليات العلوم بجامعة الأزهر.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:44 م

نائب رئيس جامعة الأزهر: الاعتداء على النفس جريمة حذر منها الإسلام

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:32 م

رئيس جامعة الأزهر يشدد على أهمية التسلح بالوعى ويؤكد: الحروب تتغير من جيل لآخر

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:54 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة