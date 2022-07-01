تتويج عميدة صيدلة بنات الأزهر بلقب المرأة الأكثر إنجازا في التعليم بإفريقيا 2022

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر اختيار مجلس اتحاد المرأة الإفريقية التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة جوائز المرأة الإفريقية تتويج الدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات الأزهر بالقاهرة المدير الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا بلقب: المرأة الأكثر إنجازا في مجال التعليم لعام 2022 م على مستوى قارة إفريقيا.

وأوضح بيان جامعة الأزهر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم تتويج سيدة من جمهورية مصر العربية ومن جامعة الأزهر لتحصل على هذا اللقب، مشيرا إلى أن هذا التتويج لأول سيدة مصرية لما تقوم به من نشاط مكوكي على مستوى عموم قارة إفريقيا لدعم مؤسسات التعليم العالي.

يذكر أن عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة سبق أن تم انتخابها نائبًا لرئيس جامعة عموم إفريقيا في فبراير من هذا العام بتصويت 42 دولة من أصل 51 دولة لها حق التصويت، بجانب ذلك فهي تقوم بتنسيق برنامج الدعم المصري للتعليم الطبي بغرب إفريقيا كما نجحت في المباحثات التفاوضية لاستضافة مصر للمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر والذي تم افتتاحه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشغل المدير الإقليمي له منذ عام 2019م، ولها إسهامات عديدة لدعم التعليم العالي بقارة إفريقيا طوال فترة جائحة كورونا من خلال إطلاق عديد من الفعاليات الافتراضية لدعم مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف جامعات القارة في التعليم الإلكتروني وجودة التعليم، كما اختارها الاتحاد الأوروبي سفيرا بمشروع تنسيق جودة التعليم العالي بإفريقيا، واختيرت من المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم الصيدلي خبيرا ومحكما دوليا.

وتعاونت الشريف مع البنك الدولي في تقييم مشروعات مراكز التميز بغرب ووسط إفريقيا، وقد زارت جامعات بالمغرب والجزائر والسودان وغانا والسعودية وإنجلترا وفنلندا وإيطاليا، كما اختيرت عضوا بمجلس إدارة اتحاد هيئات الدواء الإفريقية، وعضوا بصندوق دعم التعليم بإفريقيا، وتشغل أيضا منصب أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي حزب مستقبل وطن أمانة القاهرة، ومن أحدث إنجازاتها المشاركة في مشروع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لتعريب المبادئ الاسترشادية لمعايير الاعتماد الإفريقية والتي شاركت في إعدادها لتيسير نشرها بين الدول المتحدثة بالعربية بقارة إفريقيا.

جدير بالذكر أن عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة حصلت على بكالوريوس الصيدلة جامعة القاهرة بتقدير ممتاز، والتحقت بالعمل بصيدلة الأزهر مدرسًا مساعدًا عام 2001م، وتدرجت فيها حتى تم تعيينها عميدا للكلية عام 2018م.