اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات غدا.. تعرف على السبب

الجمعة، 01 يوليه 2022 11:12 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات غدا.. تعرف على السبب انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التالية (منطقة كفر طهرمس - منشية البكاري - الطوابق - شارع العشرين ومتفرعاته - المريوطية من فيصل ومتفرعاته - وضعف المياه من المريوطية وحتى نهاية فيصل)، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 2 يوليو الجاري، لمدة 6 ساعات. 
 
وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الجمعة، سبب الانقطاع إلى أعمال الربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القائم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل لتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس.
 
وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

مشروعات المياه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة