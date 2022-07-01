وذكرت الوزارة ،في تقرير لها ، أن عدد الحالات التي تم اكتشافها بلغت 1377 حالة جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى مليون و112 ألفا و199 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10 آلاف و466 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد.



وأشارت إلى أن الإصابات بلغت أمس 1399 حالة بزيادة كبيرة عن أعلى معدل إصابات يومي تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي والذي سجل 861 حالة.



وكان وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض قد أكد أن المتحور الجديد من فيروس كورونا في لبنان أكثر شدة من " أوميكرون " وسريع الانتشار، مناشدا بضرورة الإسراع في الحصول على اللقاحات حتى الجرعة الثالثة والرابعة، موضحا أنها باتت متاحة أمام جميع الفئات العمرية.