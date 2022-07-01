اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 04:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشدد على عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتشويه جهود التنمية

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:41 م
الرئيس السيسي يشدد على عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتشويه جهود التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائماً لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.
 
وأكد الرئيس السيسي متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الاعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي.
 
وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.

السيسي

الرئيس السيسي

المواطنين

الساحل الشمالي

عاجل

طريق الساحل الشمالى



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يؤكد متابعته الشخصية لآراء المواطنين بشأن تطوير طريق الساحل الشمالى

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:35 م

الرئاسة فى أسبوع.. زيارة مهمة لسلطنة عمان والبحرين.. وأمير قطر يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو من قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغى إلا الصالح العام

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:23 م

الرئيس السيسى فى الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو: واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود وتحالفا ملعونا بين قوى شر أرادت النيل من وطننا لكنها تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة.. ومصر تسير على الطريق الصحيح

الخميس، 30 يونيو 2022 10:57 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة