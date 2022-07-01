الرئيس السيسي يشدد على عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتشويه جهود التنمية

كتب محمد الجالى

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائماً لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس السيسي متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الاعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.