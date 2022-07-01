الرئيس السيسي يؤكد متابعته الشخصية لآراء المواطنين بشأن تطوير طريق الساحل الشمالى

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الأعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.