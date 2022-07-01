الرئيس السيسى: نهدف لتسهيل حركة السيارات بالقاهرة لمدة 10 سنوات مقبلة

كتب محمد عبد العظيم – ماجد تمراز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وفق خطة تطوير الحركة المرورية فى القاهرة الكبرى يتم تسهيل حركة السيارات لمدة 10 سنوات قادمة، متابعا: "وفق الخطة دى فى النهاية نقدر نقول إن القاهرة سواء شرق القاهرة أو غرب القاهرة حلينا فيها حركة العربيات يمكن لغاية 5 – 10 سنوات قادمين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: "الناس لازم عارفة وسامعة الكلام ده دلوقتي.. كان الطريق الدائرى الفاصل ما بين القاهرة الجديدة وشرقا وبقية القاهرة.. وعملنا 16 محور للربط بين شرق القاهرة بالجزء اللى هو فى غرب القاهرة بالكامل". مضيفا "لما خلصنا ده اشتغلنا فى كل المحاور الداخلية وخلينا الحركة فيها يسيرة".