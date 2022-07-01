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الرئيس السيسى: تطوير الطرق وشق المحاور لتسهيل حركة الناس فى القاهرة الكبرى

الجمعة، 01 يوليه 2022 08:39 م
الرئيس السيسى: تطوير الطرق وشق المحاور لتسهيل حركة الناس فى القاهرة الكبرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم – ماجد تمراز

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العمل على تطوير الطرق فى القاهرة الكبرى مستمر بشكل متوازي، قائلا: "اللى بنعمله ده بنكمل ربط وسط القاهرة بشرق القاهرة.. وشغالين بمراحل.. وبالمناسبة فى نفس الوقت شغالين فى غرب القاهرة والجيزة علشان نعمل نفس الكلام".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: "فى النهاية الكتلة اللى موجودة فى القاهرة وحجم المحاور اللى تم شقها فى شرق وغرب القاهرة يتيح للناس الحركة والحركة داخل القاهرة بقت سريعة شوية".

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القاهرة الكبري



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