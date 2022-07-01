التوحد والقلق أبرزها..اضطرابات نفسية تصيب الطفل.. احذريها

فاطمة ياسر

هناك العديد من الاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الطفل، قد يكون السبب فيها عوامل وراثية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرزها، وعلامتها، وفقا لموقع "mayoclinic" و" webmed"..

- يتعرض بعض الأطفال للإصابة باضطراب القلق، وهي مخاوف يشعر بها الطفل، وتتسبب في عدم قدرته علي المشاركة في اللعب مع الأطفال الآخرين، كما أن هذا الاضطراب يؤثر بطريقة سلبية على الصحة الجسدية والعاطفية والنفسية للطفل، وقد يعرضه للإصابة بالوسواس القهري.

- يتعرض بعض الأطفال للإصابة بنقص الانتباه بسبب فرط النشاط والحركة، ويظهر علي الطفل هذا الاضطراب من خلال بعض السلوكيات التي تكون اندفاعية بشكل ملحوظ، بالإضافة لفرط النشاط الشديد.

- قد يصاب بعض الأطفال باضطراب التوحد الذي يكون حالة عصبية تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، ولكن يظهر علي الطفل صعوبة في التواصل مع الآخرين، وعدم ادراك مشاعر الآخرين، وتأخر النطق، وتكرار الكلمات خلال الحديث.

- كما يعاني بعض الأطفال من اضطرابات الأكل، أي فقدان الشهية، واختلال الوظائف العاطفية، وتعرض الطفل لمضاعفات صحية بسبب تعرضه لفقدان الشهية وعدم تناول الطعام.

- يظهر علي بعض الأطفال الاكتئاب والشعور باضطرابات في المزاج العام، أي يشعر الطفل بالحزن الدائم وغير المبرر، بالإضافة إلى فقدان الاهتمام بالقيام بأي عمل أو نشاط.