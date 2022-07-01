التحفظ على 1400 طن من الأقماح المحظور تداولها خارج المنظومة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1400 طن " أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح داخل مخزن بدون ترخيص، قبل حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، بالتلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى ومحاولة تهريبها بالسوق السوداء دون تصريح بقصد التربح منها.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على مالكة وبتفتيشه عثر على 1,400 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح، بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.