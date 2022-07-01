اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 02:40 م
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إحالة 235 من العاملين بالمنشآت الصحية برشيد للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:00 م
إحالة 235 من العاملين بالمنشآت الصحية برشيد للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة على المنشآت الحكومية لمتابعة عملية الانضباط الإدارى.

مشددا على إستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الحكومية والخدمية بمدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

 وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بحملة مكبرة  لمتابعة  الإنضباط الإداري وسير العمل داخل  مستشفي ادفينا المركزي و مستشفي رشيد العام لمتابعة الإنضباط الإداري بالفترة الصباحية ومدى إلتزام جميع العاملين.

أسفرت الحملات على تلك المنشآت عن رصد 69حالة غياب بالفترة الصباحية دون سند قانوني بمستشفى ادفينا المركزي

 كما تم رصد عدد86 حالة غياب من العاملين بالفترة الصباحية دون سند قانوني وكذلك  رصد عدد 80 حالة ترك عمل بالفترة الصباحية دون سند قانوني بمستشفى رشيد العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
 


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