أقدم حديقة بالسويس عمرها 150 سنة أنشأها الفرنسيون.. اعرف حكايتها.. لايف

السويس - فريق المحافظات

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من الحديقة الفرنساوى بمحافظة السويس والتى تعتبر من أقدم الحدائق حيث يتجاوز عمرها الـ 150 عامًا.

وتعتبر الحديقة الفرنساوي من أشهر مزارات السويس سواء لمواطنيها أو لزوارها القادمين من المحافظات المختلفة وتعتبر شاهدة على تاريخ إنشاء قناة السويس وإدارة الحركة الملاحية من المباني المجاورة لها وسكن المهندسين الفرنسيين في الفلل الواقعة حولها .

وشهدت الحديقة الفرنساوي على مدار تاريخها أعمال تطوير بينما تم الاحتفاظ بأشجارها التاريخية والتي تحولت إلى "فوتوسيشن" رائع للعرائس ومكانًا مناسبًا لإقامة الحفلات والمناسبات العائلية.

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن المحافظة بالتعاون مع هيئة قناة السويس تولي اهتماماً بالحديقة الفرنساوي أحد أقدم الحدائق الموجودة في المحافظة، حيث تم تطويرها خلال السنوات الماضية بدعم من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق والفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس الحالي لتتماشى مع أعمال التطوير التي تشهدها محافظة السويس في المتنزهات والحدائق وآخرهم تطوير كورنيش السويس وممشى اهل السويس وممشى النخيل.



الحديقة عمرها 150 سنة



الحديقة