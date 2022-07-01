أخذ شقى العمر كله.. متضرر من مستريح أسوان: نصب علينا وضاعت فلوسنا.. فيديو

أسوان- صلاح المسن

قدم "اليوم السابع" تقريرا تليفزيونيا عن مستجدات وتداعيات القضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح أسوان، حيث التقى بأحد المتضررين من قرى وادى عبادى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وقال ممدوح العريض من أهالى مركز إدفو، لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة أخذت على عاتقها محاصرة قضية المستريحين، وطالب بسرعة ملاحقة المتورطين فى قضية المستريح وعودة الأموال لأصحابها، فأهالى أسوان طيبون ونصب المستريحين أدى إلى الاستيلاء على أموال الأهالى فى يوم وليلة.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط بعض الأشخاص لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

جدير بالذكر أنه كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أكد تضامنه الكامل مع المتضررين من ضحايا حالات النصب، حيث إن قضاء مصر العادل لن يترك حقوق المتضررين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة تقف بكل قوة بجانب هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة، خاصة فى مجال تجارة السيارات ورؤس الماشية والجمال بطرق غير مشروعة.

ولفت إلى أن المحافظة قامت بخطوات استبقاقية منذ مطلع فبراير الماضى لمواجهة هذه الظاهرة، تمثلت فى إصدار قرارات إزالة من محافظ أسوان لتعديات المخالفين على أراضى الدولة بداية من 3 فبراير الماضى وحتى 28 إبريل المنقضى منها ماتم إزالتها بشكل فورى بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية أمن أسوان.



