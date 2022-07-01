أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. القوات المسلحة توزع حصصا غذائية بنصف الثمن
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .
الحكومة تنفى شائعة فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مُشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.
الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت الكشف والعلاج لـ2816 حاجا مصريا بمكة والمدينة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ2816 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية
المصرية للحج، حتى مساء أمس الخميس، بينهم 1505 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1311 حالة في المدينة المنورة.
التضامن: تقديم كافة التسهيلات لحجاج الجمعيات الأهلية والجميع بخير
تتابع وزارة التضامن الاجتماعى إجراءات الاطمئنان علي حجاج الجمعيات الأهلية
الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج من خلال غرفة العمليات بالوزارة.
غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس
حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة
محافظ القاهرة: 10 آلاف جنيه غرامة لمن يترك مخلفات الأضاحى فى الشارع
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى
بالشارع ويترك المخلفات والدماء مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.
أسعار الذهب اليوم تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 986 جنيها للجرام
شهدت أسعار الذهب
اليوم في مصر، هبوط بقيمة 7 جنيهات بالأسواق، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في البلاد- 986 جنيهًا، وقد تتغير الأسعار أكثر من مرة الساعات القادمة، وذلك مقابل سعر 993 جنيهًا للجرام أمس الخميس.
الداخلية تجري حركة التنقلات السنوية لأفراد الشرطة
أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات الأفراد، حيث تم نقل عددا من الأفراد بين مديريات الأمن والقطاعات والإدارات المختلفة.
فتح باب التقديم إلكترونيا لمسابقة تعيين 30 ألف معلم.. غدا
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بداية من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتى يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.
الصحة تطلق 38 قافلة طبية مجانية فى المحافظات ضمن "حياة كريمة"
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 38 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 8 يوليو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة
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مؤسسة "حياة كريمة" توزع 60 ألف صندوق مواد غذائية بمناسبة عيد الأضحى
هنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأعلنت عن توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة "وصل الخير 2"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الداخلية: زيارة استثنائية للنزلاء خلف الأسوار بمناسبة عيد الأضحى المبارك
قررت وزارة الداخلية، منح النزلاء بمراكز الاصلاح (زيارة إستثنائية) أول أو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد إنتهاء أجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 21/7/2022 ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.
مصلحة الضرائب تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر والشيشة المهربة والمقلدة
حذرت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان لها، من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة، التى تضر بالصحة، ولا تحتوى على الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون.
انقطاع المياه 6 ساعات عن 7 مناطق فى بولاق الدكرور والهرم بالجيزة
تشهد 7 مناطق اليوم، الجمعة، بالجيزة، انقطاع مياه الشرب
لمدة 6 ساعات، وتضعف الخدمة فى مناطق أخرى، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 ليلاً اليوم الجمعة، وحتى 6 صباحاً يوم غد السبت.
سواريز يقود الأهلى فنياً فى مباراة بتروجت بكأس مصر غداً
أعلن حسام غالى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر سيقود الفريق فنياً بداية من مباراة الغد أمام بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر ولمدة موسمين ونصف الموسم.
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