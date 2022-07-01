أخبار مصر.. بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .

الحكومة تنفى شائعة فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مُشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.