أخبار مصر.. بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. القوات المسلحة توزع حصصا غذائية بنصف الثمن
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .
الحكومة تنفى شائعة فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مُشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.
محافظ القاهرة: 10 آلاف جنيه غرامة لمن يترك مخلفات الأضاحى فى الشارع
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.
فتح باب التقديم إلكترونيا لمسابقة تعيين 30 ألف معلم.. غدا
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بداية من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتى يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.
الصحة تطلق 38 قافلة طبية مجانية فى المحافظات ضمن "حياة كريمة"
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 38 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 8 يوليو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».
الأوقاف تفتتح اليوم 18 مسجدا فى المحافظات
تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك استكمالًا لعناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ومع بداية العام المالى الجديد 2022/ 2023م، لافتة إلى أنه تم افتتاح (1171) مسجدًا، منها (971) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(200) مسجد صيانة وتطويرًا خلال العام المالى من 1/ 7/ 2021م حتى 24/ 6/ 2022م.
مصلحة الضرائب تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر والشيشة المهربة والمقلدة
حذرت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان لها، من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة، التى تضر بالصحة، ولا تحتوى على الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون.
الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
انقطاع المياه 6 ساعات عن 7 مناطق فى بولاق الدكرور والهرم بالجيزة
تشهد 7 مناطق اليوم، الجمعة، بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، وتضعف الخدمة فى مناطق أخرى، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 ليلاً اليوم الجمعة، وحتى 6 صباحاً يوم غد السبت.
اتحاد الكرة يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مباراة مصر ومالاوى بتصفيات أفريقيا
طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من الجهات الأمنية حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام مالاوي بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.
فيفا يعلن استخدام تقنية التسلل الآلى فى كأس العالم 2022
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، اعتماده رسميًا استخدام تقنية التسلل الآلى فى بطولة كأس العالم 2022. وتوفر هذه التقنية قرارات دقيقة وأسرع بفضل مستشعر فى الكرة و12 كاميرا تتبع 29 نقطة بيانات لكل لاعب 50 مرة فى الثانية.
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