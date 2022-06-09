2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال مايو الماضى

كتب أحمد يعقوب

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج من جمارك السخنة خلال مايو الماضى عن مشمول 7 آلاف و496 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالى 20 ألفًا و320 حاوية، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات».

أضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 608 ملايين و56 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو 2 مليار و104 ملابين و588 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، قامت خلال مايو الماضى بتصدير مشمول 1340 بنحو 12 ألف حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و807 ملايين و271 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و791 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال مايو الماضى بلغت 2 مليار و712 مليونًا و644 ألف جنيه.