وزير النقل ونائب محافظ كفر الشيخ يتفقدان طريق دسوق كفر الشيخ والطريق الدولى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد كامل الوزير وزير النقل، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، المرحلة الأولى من اذدواج طريق كفرالشيخ – دسوق بطول 10 كم، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95.67% ونسبة تنفيذ اأعمال الكبارى والانفاق 96.14 %، ويشمل الطريق 3 حارات و12 كوبرى علوى ، و9 أنفاق، بالإضافة الى أعمال الحمايات

وأكد كامل الوزير أن البناء المخالف والمتعدى على الطريق ليس له أى تعويض، مؤكدا أنه سيتم افتتاح طريق كفر الشيخ دسوق قريبا.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضى السكرتير العام المساعد وأعصاء مجلس النواب والشورى ، كما تفقد البشبيشي والوزير، الأعمال الجارية لتوسعة ورصف رافد الطريق الدولي بلطيم كفر الشيخ،وما يتم به من أعمال الصيانة والرصف، وتم الانتهاء من رصف جزء منه وجاري رصف تكملة الطريق.