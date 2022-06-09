وزير الدفاع الأوكراني: نتطلع لتسلم المساعدات التي وعدت بها ألمانيا

كتب أحمد عرفة

قال أوليكسى ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، إن بلاده تتطلع لتستلم المساعدات التي وعدت بها ألمانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني، أنه بحث كريستينه لامبريشتم مع نظيرته الألمانية تفاصيل المساعدات الأمنية من برلين.

وأشاد وزير الدفاع الأوكراني بوقوف ألمانيا إلى جانب بلاده.

وفى وقت سابق قارن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية في بلاده بوباء كورونا ووصف الأسلحة والعقوبات بأنها لقاح ، مع تدهور الوضع العسكري لأوكرانيا في دونباس.

وتحدث الرئيس الأوكراني لمجلة مجلة التايم وضغط مرة أخرى للحصول على المزيد من المساعدة الخارجية لأن "الجيش الأوكراني يحتضر في ساحة المعركة" على حد قوله.

وقال زيلينسكي بعد ساعات من تحذيره من أن القتال من أجل سيفيرودونيتسك يمكن أن يقرر "مصير" دونباس بأكملها: "الأسلحة والعقوبات... لقاح ... للفيروس Covid-22"