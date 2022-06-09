كتب سمير حسنى

أفادت تقارير إعلامية نقلا عن وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، قوله، إن 100 جندى من قواتنا يقتلون يوميًا جراء العمليات العسكرية مع روسيا.

كان ريزنيكوف، اعلن مطلع الأسبوع الجارى، وصول نسخة مطورة من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز إم 109 إلى البلاد.