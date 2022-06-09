أفادت تقارير إعلامية نقلا عن وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، قوله، إن 100 جندى من قواتنا يقتلون يوميًا جراء العمليات العسكرية مع روسيا.
كان ريزنيكوف، اعلن مطلع الأسبوع الجارى، وصول نسخة مطورة من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز إم 109 إلى البلاد.
وقال ريزنيكوف عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إنني"يسعدني الإعلان تجديد تمويل أسطولنا المدفعي عيار 155 ملم، حيث تلقينا نسخة مطورة من مدافع هاوتزر من طراز إم 109 ذات المعدات عالية الجودة"، موضحا أن تسليمها لأوكرانيا جاء في أعقاب التعاون المكثف بين العديد من البلدان.
وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن المدافعين الأوكرانيين يستخدمون 3 أنواع من المدفعية عيار 155 ملم على خط المواجهة وهي إم 777 و إف إتش 70، مؤكدا أن الدفاع الساحلي لأوكرانيا لن يتم تعزيزه فقط من خلال صواريخ هاربون المضادة للسفن بل سيتم نشر طواقم أوكرانية مدربة أيضا.
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