اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 06:51 م
أكرم القصاص
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واشنطن تُدين هجوم أربيل الأخير وتؤكد التزامها بالعمل مع شركائها بالعراق

الخميس، 09 يونيو 2022 06:39 م
واشنطن تُدين هجوم أربيل الأخير وتؤكد التزامها بالعمل مع شركائها بالعراق السفارة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، هجوم أربيل الأخير، مؤكدة التزامها بالعمل مع شركائها في العراق.


وقالت السفارة الأمريكية - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الولايات المتحدة الامريكية تـُدين الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في أربيل وأسفر عن إصابات بين المدنيين وأضرار في الممتلكات؛ وتؤكد أن لا مكان في العراق بما في ذلك إقليم كردستان لهجمات عشوائية مثل هذه والتي تقوض سلطة الدولة وتهدد سلامة وأمن الشعب العراقي".


وأضافت أن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالعمل مع شركائنا العراقيين وأقليم كردستان نحو هدفنا المشترك المتمثل في عراق آمن ومستقر ومزدهر وديمقراطي".


أمريكا

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