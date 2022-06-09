اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 02:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية ونظام صاروخى مضاد للطائرات بدونيتسك

الخميس، 09 يونيو 2022 12:33 م
موسكو: تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية ونظام صاروخى مضاد للطائرات بدونيتسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية ونظام صاروخي مضاد للطائرات في جمهورية دونيتسك الشعبية. 

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، إنه بواسطة صواريخ جوية فائقة الدقة، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تدمير موقعين للقيادة ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز "أوسا-إيه كي إم" في منطقة قرية "رازدولوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية. 


وأضاف كوناشينكوف أنه تم تدمير مستودع الذخيرة في منطقة باراسكوفيفكا بجمهورية لوجانسك الشعبية، و23 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم تحييد أكثر من 200 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وخمس دبابات وقاذفتي صواريخ من نوع "جراد"، إضافة إلى مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية بجمهورية لوجانسك الشعبية.


ونوه بأن القوات الروسية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أوكراني من طراز "توتشكا- أو" في منطقة خيرسون، وإسقاط صاروخين من طراز "سميرتش" في جمهورية دونيتسك الشعبية، لافتا إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 193 طائرة، و130 مروحية، إضافة إلى تدمير 1163 طائرة بدون طيار و336 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، فضلا عن تدمير 3 آلاف و 471 دبابة ومركبات قتالية مصفحة، و 493 قاذفة صواريخ متعددة، وأخيرا 1834 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و3 آلاف و512 مركبات عسكرية خاصة. 

 


دونيتسك

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة