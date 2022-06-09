موسكو: تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية ونظام صاروخى مضاد للطائرات بدونيتسك

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، إنه بواسطة صواريخ جوية فائقة الدقة، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تدمير موقعين للقيادة ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز "أوسا-إيه كي إم" في منطقة قرية "رازدولوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.



وأضاف كوناشينكوف أنه تم تدمير مستودع الذخيرة في منطقة باراسكوفيفكا بجمهورية لوجانسك الشعبية، و23 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم تحييد أكثر من 200 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وخمس دبابات وقاذفتي صواريخ من نوع "جراد"، إضافة إلى مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية بجمهورية لوجانسك الشعبية.



ونوه بأن القوات الروسية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أوكراني من طراز "توتشكا- أو" في منطقة خيرسون، وإسقاط صاروخين من طراز "سميرتش" في جمهورية دونيتسك الشعبية، لافتا إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 193 طائرة، و130 مروحية، إضافة إلى تدمير 1163 طائرة بدون طيار و336 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، فضلا عن تدمير 3 آلاف و 471 دبابة ومركبات قتالية مصفحة، و 493 قاذفة صواريخ متعددة، وأخيرا 1834 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و3 آلاف و512 مركبات عسكرية خاصة.