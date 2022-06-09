مصرع مقاول وعامل خلال العمل فى بيارة صرف صحى بمدينة إسنا بالأقصر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا العقيد مروان عاطف، يفيد بورد بلاغ بمصرع شخصين خلال العمل فى إحدى بلاعات الصرف الصحى بحي القرية بمنطقة الشيخ سعد دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلي مكان الحادث كلاً من، اللواء محمد عايد مساعد مدير امن الأقصر، والمقدم أحمد قورة رئيس المباحث بإسنا، والرائد محمود صقر من مباحث إسنا.

وتبين من خلال الفحص أن الواقعة أسفرت عن مصرع كل من "أحمد عبيد" 35 سنة مقاول، و"سيد خيري" 25 سنة عامل، تسليك بالصرف الصحي، وتم انتشال جثث الضحايا، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى إسنا، ولدي وصول البلاغ بغرق المقاول والعامل انتقل لموقع الحادث قيادات مجلس مدينة إسنا ومديرية الأمن، ورجال الإنقاذ النهري، وسيارات الاسعاف، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.