محكمة النقض تؤيد السجن 3 سنوات لمعاون مباحث المقطم الأسبق بقضية مقتل عفروتو

كتب إبراهيم قاسم

أيدت محكمة النقض حكم السجن 3 سنوات، الصادر من محكمة جنايات القاهرة لمعاون مباحث المقطم الأسبق، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقتل عفروتو، عام 2018، كما قضت بانقضاء الدعوي الجنائية للطاعن الثاني بمضي المدة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 سنوات لمعاون المباحث و6 شهور لأمين الشرطة، بتهمة ضرب محمد عبدالحكيم، وشهرته "عفروتو" حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

جاء قرار النيابة العامة، عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.