محافظ البحيرة يوجه باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

ويأتى ذلك فى ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي يشير إلى تعرض البلاد لموجة حارة اعتبارا من اليوم الخميس وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وناشد محافظ البحيرة جميع المواطنين خاصة المرضى وكبار السن والاطفال بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا وحتى 3 عصرا، مع شرب السوائل بصورة مستمرة والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية.

من المتوقع أن ترتفع درجه الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات، عن القيم المسجلة في الأيام الماضية، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية وتصـــل درجة الحرارة العظمى إلى ما بين 36 إلى 38 درجة على القاهرة الكبرى، وتصـل في جنوب البلاد إلى 44 درجة.