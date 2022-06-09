محافظة البحر الأحمر تناشد المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

وأكدت المحافظة في بيان لها، أن ذلك يأتي في ضوء التحذير الصادر من الهيئة العامة للارصاد الجوية والذي يشير إلي موجة حارة تشهدها البلاد نتيجة تأثرها بمنخفض الهند الموسمي

وتابعت المحافظة في بيانها أن وذلك بداية من اليوم الخميس 9 يونيو حتي السبت 11 يونيو، نسبة لموجه الطقس الحاره التي حذرت منها هيئة الارصاد الجوية .

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبت المقبل 11 يونيو 2022 ، سيكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل العظمي علي القاهرة والوجه البحري 41 درجة مئوية وعلي السواحل الشمالية 35 درجة مئوية، وعلي شمال الصعيد وجنوب سيناء 40 : 43 درجة مئوية، وعلي جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

ويشهد اليوم، الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.