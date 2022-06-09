مؤتمر العمل الدولى يعقد قمة عالم العمل غداً ويختتم أعماله السبت المقبل

كتبت آية دعبس

يواصل مؤتمر العمل الدولى أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الثانى عشر على التوالى بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية فى مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو فى منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.

ورأس وفد مصر فى المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وألقى كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة للمؤتمر بقصر الأمم المتحدة، وكانت حول التعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى جاى رايدر حول موضوع "أقل البلدان نمواً - الأزمة والتحول الهيكلى"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

وغادر الوزير متوجها إلى القاهرة ويستكمل وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" جلسات المؤتمر الذى يختتم أعماله السبت المقبل.

وتقول آمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة وعضو الوفد الحكومى المصرى: إن المؤتمر واصل أعماله بعقد الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال على هامش أعمال الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولى بالتعاون بين كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف)، وبدعم من التحالف 8.7 والشراكة العالمية للحماية الاجتماعية الشاملة.

وأشارت إلى هذه الفعالية بمثابة مناقشة رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية الشاملة لمكافحة عمل الأطفال، وتستهدف المناقشات التركيز على تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسيف حول الحماية الاجتماعية وعمالة الاطفال، الذى صدر فى المؤتمر العالمى الخامس حول عمالة الأطفال الذى عقد فى جنوب أفريقيا ( مايو 2022).

ويشير التقرير إلى أن غالبية الدراسات حول الروابط بين الحماية الاجتماعية وعمالة الأطفال قد ساهمت فى الحد من عمالة الأطفال، وكذلك تم تسليط الضوء على دور كل من منظمات المجتمع المدنى ودور الشركاء الاجتماعيين فى وضع وتنفيذ السياسات التى تهدف للقضاء على عمل الأطفال.

ومن جانب آخر أشار إيهاب عبد العاطى عضو الوفد الحكومى أنه من المقرر أن يعقد غدا المؤتمر قمة عالم العمل ويختتم أعماله السبت المقبل.

وقال عبد العاطي : إن مصر شاركت بالإضافة إلى خمس حكومات عربية وممثلين عن أصحاب العمل والعمال في اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد في 29 مايو 2022، حيث تم تشكيل تلك لإعداد الملاحظات الخاصة بالمجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمعروض على جدول أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي على العمال وأصحاب الأعمال فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة، وأسفر عن العديد من الملاحظات على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية وتقديمه باسم المجموعة العربية إليه من خلال المدير العام لمنظمة العمل العربية.