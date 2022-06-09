كل ما تريد معرفته عن توريق الحقوق المالية الآجلة

كتب هانى الحوتى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مارس الماضي، على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تشمل طرح آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية كأداة لزيادة رأس المال، يختلف توريق الحقوق المالية المستقبلية عن التوريق التقليدي من حيث أنه يسمح بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد، ويقدم "اليوم السابع" 7 معلومات عن آلية توريق الحقوق المالية الآجلة، وهي:

1- توريق الحقوق المالية الآجلة هو عملية إصدار أوراق مالية تسمى "سندات التوريق" يخصص لسدادها والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع تسمى (محفظة التوريق).

2- تقوم الشركة أو الجهة منشئة محفظة التوريق (المحيل) بحوالة الحقوق المالية الآجلة (شيكات، أوراق تجارية) بالقيمة الحالية لها وما يلحقها من ضمانات لشركة أخرى ذات غرض وحيد (المحال إليه) تسمى شركة التوريق تتولى إصدار السندات، بغرض الحصول على تمويل لاستكمال نشاط الشركة، وتطرح سندات التوريق للمستثمرين سواء طرحًا عامًا أو خاصًا، ويجوز قيد هذه السندات وتداولها ببورصة الأوراق المالية.

3- محفظة التوريق (التدفقات النقدية المتولدة من تحصيل الحقوق الآجلة) هي مصدر السداد الوحيد لحقوق حملة السندات.

4- في حالة التعثر في سداد مستحقات حملة السندات من أصل وعائد، يحق لحملة سندات التوريق الرجوع على محفظة الحقوق المالية الآجلة وضماناتها (وثائق التأمين/ الأوراق التجارية التي وقعها المدينين) ولا يتم الرجوع على أصول الشركة، فبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة السندات التنفيذ على أصول الشركة.

5- يقصد بالحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع (محفظة التوريق): المستحقات الدورية الناتجة عن ممارسة أنشطة الشركة مثل شركات التمويل العقاري، إعادة التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، أو القروض: شركات، قروض سيارات، قروض عقارية، قروض استهلاكية، قروض شخصية.

6- تتميز محفظة الحقوق المالية باستقلاليتها وفصلها قانونيًا ومحاسبيًا عن غيرها من الحقوق والأصول المملوكة لشركة التوريق.

7- يتم منح التصنيف الائتماني من قبل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني على محفظة التوريق المحالة، ولا يتم إثبات سندات التوريق بالقوائم المالية لشركات التوريق المصدرة، بينما تظهر بالقوائم المالية للشركات المحلية ضمن بند الأصول كنقدية، ولا يتم دراسة الإيرادات التاريخية للشركة المحيلة.