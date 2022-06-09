كل ما تريد معرفته عن البنك الإسلامى للتنمية

كتبت أسماء أمين

بعد المؤتمر الكبير الذي عقده البنك الإسلامي للتنمية يقدم اليوم السابع أبرز المعلومات عن البنك والذي يعد بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم ، وإحداث التأثير على نطاق واسع.

بحيث يوفر البنك البنية التحتية لتمكين الناس من تحقيق حياة أفضل وتحقيق إمكاناتهم كاملة.



أهدف البنك الاسلامي للتنمية الايمان بأن كل الناس لديهم الحق في العيش بكرامة وازدهار ، وأن تعهد النمو الاقتصادي هي أفضل طريق للخروج من الفقر.

يعد الناس لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم على نطاق واسع ، ووضع البنية التحتية الكفيلة بتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم.

ينسخ شراكات تعاونية بين المجتمعات والبلدان، في القطاعين العام والخاص.

يعزز الحلول المبتكرة والمستدامة لأكبر تحديات التنمية في العالم ، ونعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عدد اعضاء البنك ويضم في عضوية البنك 57 بلدا عضوا في أربع قارات، ويلمس البوم حياة 1 من كل 5 من سكان العالم.

يُعدُّ البنك أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الاطراف الفاعلة في العالم ، قادة عالميون في التمويل الإسلامي ، بتصنيف AAA ، وأصول تشغيلية تتجاوز 16 مليار دولار أمريكي ورؤوس أموال مكتتب بها تبلغ 70 مليار دولار أمريكي.

ويعد البنك مؤسسة عالمية مقرها في جدة ، المملكة العربية السعودية ، لها مراكز رئيسية في المغرب وماليزيا وكازاخستان والسنغال ، ومكاتب وسيطة في مصر وتركيا وإندونيسيا وبنغلاديش ونيجيريا.

نحن نعزز التعاون بين الدول الأعضاء في بيئة غير سياسية فريدة ، ونركز على تحسين وضع الإنسانية.



ركائز انشطة البنك بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإضافة قيمة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية من خلال زيادة المهارات وتبادل المعرفة.

التركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد حلول لأضخم تحديات التنمية في العالم ، من خلال تعزيز الاتصال والتمويل ، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تعزيز التنمية العالمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة وطويلة الأمد مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على المدى الطويل هياكل التمويل المستدام والأخلاقي ، بصفتنا روادا عالميين في التمويل الإسلامي.

تعزيز التعاون بين دولنا الأعضاء في بيئة غير سياسية فريدة من نوعها ، حيث نجتمع سوية للتركيز على تحسين أوضاع الإنسانية.