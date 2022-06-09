في موجة الحر.. مشروبات هتحميك من الجفاف وهترطب جسمك

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، يجب الاهتمام بتناول السوائل بكثرة لترطيب الجسم وحمايته من التعرض للجفاف، أو الشعور بالإرهاق والتعب والصداع، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "eatthis"، أبرز المشروبات التي تحافظ على توازن الجسم وتحميه من التعرض لمضاعفات ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:
مشروبات مفيدة فى الحر ـ أرشيفية
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