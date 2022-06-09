غلق أكاديميتين بدون ترخيص وتحرير محاضر تموينية فى حملة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكرى السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة فى هذا الجانب .

وفى هذا السياق أشرف السكرتير العام المساعد اللواء سامى علام على حملة مكبرة ببندر بنى سويف، بحضور نادى مرداشي نائب رئيس المدينة، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسئولين من قطاعات الصحة، والطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزى تدريب (أكاديمية) لمزاولة تدريب الطلاب على المهن المختلفة (تمريض ومحاسبة ... وغيرها) بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم إصدار فواتير، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات، وتحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية، والتي شملت : تحرير محضرين للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لعدم الإعلان الأسعار وعدم إصدار فواتير، و3 محاضر لتدني مستوى النظافة وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر غلق لإحدى الحضانات "بدون ترخيص"، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



غلق 2 أكاديمية بدون ترخيص ومحاضر لمخالفات تموينية فى حملة للجنة حماية المستهلك



غلق 2 أكاديمية بدون ترخيص ومحاضر لمخالفات تموينية فى حملة للجنة حماية المستهلك



غلق 2 أكاديمية بدون ترخيص ومحاضر لمخالفات تموينية فى حملة للجنة حماية المستهلك