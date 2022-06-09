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ضبط "طبقين فخار" داخل سرداب أسفل منزل سيدة أثناء التنقيب عن الآثار بالمطرية

الخميس، 09 يونيو 2022 10:59 ص
ضبط "طبقين فخار" داخل سرداب أسفل منزل سيدة أثناء التنقيب عن الآثار بالمطرية التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراض

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بقيام (عدد 3 أشخاص - سيدة) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار (ملك السيدة المشار إليها)، وعُثر بداخلها على حفرة وأدوات الحفر والتنقيب.
 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وأقرت مالكة الشقة بالعثور على (2 طبق فخار يشتبه فى أثريتهما)، فتم بإرشادها ضبطهما بمحل سكنها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
 
 

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