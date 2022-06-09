شخص يعتدي على آخر بقطعة حديد في المنصورة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بقطعة حديدية بحوزته بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر فى هذا الشأن .. وأن طرفى الواقعة هم (طرف أول "عامل" مجنى عليه – طرف ثانى "بدون عمل" ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) وبإستدعاء المجنى عليه وسؤاله قرر بأنه تربطه صلة مصاهرة بينه والطرف الثانى وعدم رغبته فى تحرير ثمة محاضر ضده وعدم وجود ثمة إصابات به ، وأضاف بأن ( الطرف الثانى ) يُعانى من مرض نفسى ، وتم حجزه بمعرفة ذويه بإحدى المستشفيات "النفسية والعصبية" بالمنصورة .. بالإستعلام تبين صحة ذلك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.