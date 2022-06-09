رغم انخفاض معدلات الجريمة 64%.. عمدة لندن يحذر من موجة عنف جديدة بسبب الغلاء

كتبت: نهال أبو السعود

حذر عمدة لندن، صادق خان، من أن أزمة الغلاء التي تشهدها المملكة المتحدة قد تؤدي إلى جرائم أكثر عنفًا، وتحدث عن مخاوفه من احتمال تعريض التقدم في معالجة جرائم العنف للخطر، حيث تظهر الأرقام أن جرائم السكاكين والأسلحة في لندن بالإضافة إلى جرائم قتل المراهقين قد انخفضت.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، فقد قال خان: “يجب أن نعترف بأن تكاليف المعيشة المتصاعدة يمكن أن تجعل الأمور أكثر صعوبة بل وتخاطر بإعادتنا إلى الوراء"، وأشار إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS) التي أظهرت أن جرائم السكاكين انخفضت بنسبة 7 % وجرائم السلاح بنسبة 18 % في عام 2021.

كما انخفض عدد المراهقين الذين قُتلوا في لندن بنسبة 64% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لأرقام مكتب الإحصاء الوطني التي غطت العام حتى ديسمبر 2021.

على الرغم من التقدم، قال خان إن "مستوى العنف لا يزال مرتفعا للغاية" على الرغم من انخفاض عدد الحوادث منذ ما قبل الوباء.

يخشى عمدة لندن أن تؤدي التكاليف المتصاعدة إلى تعميق الحرمان والفقر اللذين قد يكونان ، إلى جانب الافتقار إلى الفرص الإيجابية لشباب لندن ، دافعًا للجرائم العنيفة.

قال بن ليندسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس Power the Fight التي تهدف إلى مساعدة المجتمعات على إنهاء عنف الشباب: "لقد رأينا تأثير الفقر والحرمان وانعدام الفرص على المجتمعات ، وهناك المزيد مما يتعين القيام به في جميع المجالات للتخفيف من تأثير تكلفة المعيشة على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع".

تعمل المؤسسة مع وحدة الحد من العنف في لندن (VRU) وتركز على العائلات وأهمية التعليم وعمل الشباب والتمويل في محاولة لمساعدة المجتمعات.

يقول خان إنه كان يدعم الضباط لمحاولة نزع الأسلحة من الشوارع من خلال توفير استثمار بقيمة مليار جنيه إسترليني في الشرطة، كما تم إنشاء فرقة Met's Violent Crime Taskforce ، التي تستهدف أخطر المجرمين.