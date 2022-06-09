اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 03:50 م
أكرم القصاص
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رئيس تيار الحكمة العراقى يؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة والأخذ بالمبادرات المطروحة

الخميس، 09 يونيو 2022 02:47 م
رئيس تيار الحكمة العراقى يؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة والأخذ بالمبادرات المطروحة رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم
أ.ش.أ

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أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة والأخذ بالمبادرات المطروحة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن ذلك جاء خلال لقاء الحكيم، اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد فيليه فاريولا، حيث بحثا ملفات الطاقة والمناخ والعلاقات الثنائية.

 

وأكد الحكيم أهمية تطوير العلاقات بما يحقق مصالح الجميع ويحفظ سيادة البلد وقراره الداخلي، فيما بيّن أهمية الاتحاد الأوروبي وأدواره بالنسبة للعراق لما يعنيه هذا التكتل من بُعدٍ سياسي واقتصادي واجتماعي.

 


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