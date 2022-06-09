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دمياط تحقق المستهدف من توريد القمح.. واستمرار التوريد حتى نهاية أغسطس

الخميس، 09 يونيو 2022 10:59 ص
دمياط تحقق المستهدف من توريد القمح.. واستمرار التوريد حتى نهاية أغسطس توريد قمح - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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أعلن المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط أن توريد القمح يسير بشكل منتظم وبمعدلات مبشرة فى مختلف الشون والمطاحن بدمياط. 

وأشار على الغزاوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم توريد إجمالى كمية 52734,349 حتى مساء أمس الأربعاء بما يعنى تمام تحقيق كامل المستهدف بالمحافظة هذا العام، ومازال موسم التوريد ممتدا حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، موضحا أن ما تم توريده بصومعة شربين 12747,557 طنا، بمحطة غربلة التقاوى بشربين وجمصة 412,665 طنا بإجمالى 52734,349 طنا، نسبة 101%، وتمت الزيادة عن المستهدف ومازال الموسم ممتد والتوريد فوق الحد المستهدف.
 
وأكد الغزاوى أن التوريد مستمر بنطاق المحافظة خلال الشهر يونيو الجارى، فوق الحد المستهدف.
 

 


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