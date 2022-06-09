اليوم السابع
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خلال جولة تفقدية.. رئيس مدينة العياط يضبط رخصة بناء مزورة بحوزة مواطن

الخميس، 09 يونيو 2022 12:41 م
خلال جولة تفقدية.. رئيس مدينة العياط يضبط رخصة بناء مزورة بحوزة مواطن رئيس مدينة العياط أثناء الحملة
كتب: خالد كامل

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تمكن محمود فؤاد، رئيس مدينة العياط بمحافظة الجيزة، من ضبط رخص بناء مزورة مع أحد المواطنين، والذى شرع فى مخالفة البناء خارج الحيز العمرانى لمركز ومدينة العياط.

جاء ذلك أثناء الجولات التفقدية لرئيس المدينة في الوحدة المحلية بقريتى "برنشت والضبعى"، حيث لوحظ وجود بناء منازل بالقرية، وأثناء فحص التراخيص الخاصة بالمنازل تبين عدم صحتها، وأن ليس لها أي وجود بمجلس المدينة.

على الفور، أصدر رئيس المدينة، قرارا بإزالة المباني والمخالفات، وتم إحالة الرخص المزورة إلى النيابة العامة، والتى أمرت بضبط وإحضار مسئول تنظيم البناء بالوحدة المحلية بقرية برنشت، وجارى مباشرة التحقيقات في الواقعة.

جانب من الحملة على الرخص المزورة
جانب من الحملة على الرخص المزورة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملة على الرخص المزورة
حملة على الرخص المزورة

 

نزول حملة
نزول حملة

 


مدينه العياط

حمله الرخص المزوره

رئيس مدينه العياط


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